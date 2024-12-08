غزة.. حماس تحصي الرهائن الأحياء قبل مفاوضات وقف الحرب

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قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس تجري عملية إحصاء للرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة، في حين أكد سكان القطاع أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار توقفت عن التحليق في سماء القطاع، يوم السبت.وصرح المصدر لوكالة الأنباء الإسبانية أن مسؤولين كبارا في حماس أجروا اتصالات مع مختلف الفصائل في قطاع غزة حول آخر التطورات المتعلقة بالرهائن الإسرائيليين الأحياء، تمهيداً لإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.وأضاف أن التركيز ينصب على الأسرى الأحياء من الإسرائيليين، مع محاولة العثور على جثث بعض الأسرى الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.وذكر المصدر أن "هناك إجماعاً كبيراً داخل حماس، وكذلك داخل الفصائل، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، على غرار ما تم التوصل إليه في لبنان".وكشف أن المفاوضين في حماس يخشون من أن يكون عدد الرهائن المتبقين على قيد الحياة قليلا.وقالت مصادر فلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع لـ (إفي)، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تفرض تحليقاً مستمراً في سماء غزة توقفت عن التحليق صباح السبت، للمرة الأولى منذ أشهر.وذكر أحد هذه المصادر "لأول مرة منذ 14 شهراً (باستثناء الهدنة التي استمرت أسبوعاً واحداً في تشرين الثاني من العام الماضي، لا توجد طائرة استطلاع واحدة بدون طيار فوق سماء غزة، في إشارة ربما إلى أن حماس تحصي عدد الرهائن الأحياء والأموات".وحدث الوضع نفسه أثناء الهدنة بين إسرائيل وحماس في تشرين الثاني من العام الماضي. في ذلك الوقت، تعهد الجيش الإسرائيلي بعدم تحليق الطائرات بدون طيار والمقاتلات فوق القطاع لمدة ست ساعات في اليوم أثناء سريان الهدنة، للسماح لحماس بتحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى الجماعات المسلحة الأخرى، مثل حركة الجهاد، التي أيدت الاتفاق أيضاً.