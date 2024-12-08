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عربي-دولي
الأسد وعائلته في موسكو
Lebanon 24
08-12-2024
|
12:58
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كشف مصدر في الكرملين للعربية، الأحد، أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو .
وأوضح المصدر أن روسيا قدمت حق اللجوء للأسد وعائلته.
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الأسد
وعائلته
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