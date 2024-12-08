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عربي-دولي

قبل مفاوضات وقف الحرب في غزة.. حماس تحصي الرهائن الأحياء

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:18
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قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس تجري عملية إحصاء للرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة، في حين أكد سكان القطاع أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار توقفت عن التحليق في سماء القطاع، يوم السبت.

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وصرح المصدر لوكالة الأنباء الإسبانية أن مسؤولين كبارا في حماس أجروا اتصالات مع مختلف الفصائل في قطاع غزة حول آخر التطورات المتعلقة بالرهائن الإسرائيليين الأحياء، تمهيداً لإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن التركيز ينصب على الأسرى الأحياء من الإسرائيليين، مع محاولة العثور على جثث بعض الأسرى الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن "هناك إجماعاً كبيراً داخل حماس، وكذلك داخل الفصائل، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، على غرار ما تم التوصل إليه في لبنان".

وكشف أن المفاوضين في حماس يخشون من أن يكون عدد الرهائن المتبقين على قيد الحياة قليلا.

وقالت مصادر فلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع لـ (إفي)، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تفرض تحليقاً مستمراً في سماء غزة توقفت عن التحليق صباح السبت، للمرة الأولى منذ أشهر.
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