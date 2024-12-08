المعارضة السورية قدمت ضمانات لروسيا لحماية قواعدها.. هذا ما كشفته المصادر

Advertisement

أعلن مصدر في الكرملين اليوم الأحد، أن قادة المعارضة السورية المسلحة قدموا ضمانات لحماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية.وقال المصدر لوكالة تاس: "المسؤولون الروس على تواصل مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة، حيث قدم قادتها ضمانات لحماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية".وكانت وحدات المعارضة السورية المسلحة قد شنت هجومًا واسع النطاق على قوات الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب في 27 تشرين الثاني. وبحلول 7 كانون الاول، تمكن معارضو الرئيس السوري بشار الأسد من السيطرة على عدة مدن كبيرة، بما في ذلك حلب، وحماة، ودير الزور، ودرعا، وحمص.