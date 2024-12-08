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عربي-دولي

المعارضة السورية قدمت ضمانات لروسيا لحماية قواعدها.. هذا ما كشفته المصادر

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:55
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أعلن مصدر في الكرملين اليوم الأحد، أن قادة المعارضة السورية المسلحة قدموا ضمانات لحماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية.

وقال المصدر لوكالة تاس: "المسؤولون الروس على تواصل مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة، حيث قدم قادتها ضمانات لحماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية".
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وكانت وحدات المعارضة السورية المسلحة قد شنت هجومًا واسع النطاق على قوات الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب في 27 تشرين الثاني. وبحلول 7 كانون الاول، تمكن معارضو الرئيس السوري بشار الأسد من السيطرة على عدة مدن كبيرة، بما في ذلك حلب، وحماة، ودير الزور، ودرعا، وحمص.
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