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عربي-دولي

ساعر يدعو لتأجيل محاكمة نتنياهو على خلفية الأحداث في سوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 15:23
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تأجيل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الأحداث في سوريا.

وقال ساعر في رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد، إن طلب نتنياهو تأجيل المحاكمة "معقول"، نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة.
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وأضاف أن "على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة الآن، وهذا يخص رئيس الوزراء قبل كل شيء. ومن مصلحة الدولة أن تسمح (للحكومة) بالعمل بشكل أمثل من أجل الدولة وأمنها".

وكان القضاء الإسرائيلي قد ألزم نتنياهو في يوليو الماضي بتقديم الشهادة في القضايا التي يتهم فيها بالفساد وتجاوز الصلاحيات يوم 2 كانون الاول الجاري.

وطلب المحامون تأجيل المرافعات على خلفية العملية العسكرية في قطاع غزة حتى آذار 2025 على الأقل.

ووافقت المحكمة على تأجيل المرافعات حتى 10 كانون الاول فقط، مشيرة إلى أنها لن تؤجل الموعد مرة أخرى. (روسيا اليوم)
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