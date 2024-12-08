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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينتشر في جبل الشيخ: هدفنا ضمان الأمن (صور)

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:47
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نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورًا من مداهمة الجيش منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل في ضوء الأحداث في سوريا.

وقال عبر حساله على "أكس": "نؤكد ان الجيش لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا وسيواصل العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".
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