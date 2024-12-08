الجيش الإسرائيلي ينتشر في جبل الشيخ: هدفنا ضمان الأمن (صور)

#صور من مداهمة قوات جيش الدفاع إلى منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل في ضوء الأحداث في سوريا.
نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا… pic.twitter.com/4PCgtt8nf4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 9, 2024
#صور من مداهمة قوات جيش الدفاع إلى منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل في ضوء الأحداث في سوريا.
نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا… pic.twitter.com/4PCgtt8nf4