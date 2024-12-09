إيران متفاجئة من هجوم المعارضة: الأسد اشتكى من أداء جيشه

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صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلال لقاء جمعهما عن استيائه من أداء جيشه، واصفاً عجز الجيش عن التصدي للهجمات الأخيرة بأنه "مفاجئ".وأضاف الوزير أن حكومة الأسد أظهرت مرونة محدودة وبطئاً في التحرك نحو حوار سياسي مع المعارضة، مما انعكس سلباً على الوضع الداخلي.وأشار إلى أن خروج سوريا من "محور المقاومة" لا يعني توقف المسار أو تغيير أهدافه، مؤكداً استمرار التوجهات الاستراتيجية لهذا المحور في المنطقة. (سكاي نيوز)