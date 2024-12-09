الخارجية الأميركية: سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود الدولية الرامية لتقديم من ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد إلى العدالة.

وقال بلينكن: "سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد ومن دعمه على الفظائع والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاحتجاز التعسفي للمدنيين". (روسيا اليوم)

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