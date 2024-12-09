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الخارجية الأميركية: سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد

Lebanon 24
09-12-2024 | 01:15
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود الدولية الرامية لتقديم من ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد إلى العدالة.
وقال بلينكن: "سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد ومن دعمه على الفظائع والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاحتجاز التعسفي للمدنيين". (روسيا اليوم)
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