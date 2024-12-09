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عربي-دولي

معلومات تُكشف للمرة الأولى.. إيران تعتبر الأسد عبئًا وتتراجع عن دعمه عسكريا

Lebanon 24
09-12-2024 | 01:05
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نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times، الاثنين، عن مصدر إيراني القول إن إيران كانت محبطة من الرئيس السوري بشار الأسد منذ نحو عام.

وقال المصدر إنه عدنما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دمشق الأسبوع الماضي أخبره الأسد أن الانسحاب من حلب كان تكتيكيا وأنه لا يزال مسيطرا.
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وأضاف المصدر بأن عراقجي أخبر الأسد أن طهران لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه.
 
وقال المصدر المقرب من الحكومة الإيرانية: "لقد أصبح الأسد يشكل عبئا أكثر منه حليفا"، مضيفاً بالقول: "الاستمرار في دعم الأسد كان من شأنه أن يؤدي لتكاليف باهظة". (العربية)

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