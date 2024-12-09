معلومات تُكشف للمرة الأولى.. إيران تعتبر الأسد عبئًا وتتراجع عن دعمه عسكريا

Advertisement

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times، الاثنين، عن مصدر إيراني القول إن إيران كانت محبطة من الرئيس السوري بشار الأسد منذ نحو عام.وقال المصدر إنه عدنما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دمشق الأسبوع الماضي أخبره الأسد أن الانسحاب من حلب كان تكتيكيا وأنه لا يزال مسيطرا.وأضاف المصدر بأن عراقجي أخبر الأسد أن طهران لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه.