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تصريحات إسرائيلية بقرب التوصل لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين

Lebanon 24
09-12-2024 | 01:41
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ادعت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء الأحد، أن تل أبيب وحركة حماس، قريبتان من التوصل إلى صفقة "صغيرة"، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
ونقلت هيئة البث، عن هذه المصادر دون تسميتها، ادعاءها أن الجانبين اقتربا من التوصل إلى صفقة "صغيرة" تشمل وقفا لإطلاق النار لشهرين.
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كما تشمل إفراج الجانبين عن أسرى "حالات إنسانية" من مسنين ونساء وجرحى ومرضى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، وفق المصادر دون تفاصيل أخرى.
ووفق هيئة البث، الأحد، لم يتم على الفور اتخاذ قرار بشأن مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض (إلى الدوحة أو القاهرة) لإجراء محادثات حول الصفقة المحتملة.
المصدر: الأناضول
 
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