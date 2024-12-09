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عربي-دولي

الخارجية البولندية: نتوقع زيادة في الهجرة من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:00
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قال نائب وزير الخارجية البولندي ماتشيه دوششيك إن بولندا بصفتها الرئيس المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي تتوقع زيادة في الهجرة من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة هناك.
وكتب دوششيك في منشور عبر منصة X: "بصفتنا الرئيس المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي، نقوم بتحليل سيناريوهات مختلفة للهجرة عقب التغيرات السياسية التي نشهدها في سوريا، وأولويتنا الرئيسية هي ضمان الأمن".
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(روسيا اليوم)
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