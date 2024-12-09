الخارجية البولندية: نتوقع زيادة في الهجرة من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة

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قال نائب وزير الخارجية البولندي ماتشيه دوششيك إن بولندا بصفتها الرئيس المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي تتوقع زيادة في الهجرة من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة هناك.وكتب دوششيك في منشور عبر منصة X: "بصفتنا الرئيس المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي، نقوم بتحليل سيناريوهات مختلفة للهجرة عقب التغيرات السياسية التي نشهدها في سوريا، وأولويتنا الرئيسية هي ضمان الأمن".(روسيا اليوم)