مباحثات تركية بريطانية حول التطورات في سوريا

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، التطورات في سوريا.جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الأحد، بحسب مصادر في الخارجية التركية للأناضول.وناقش الجانبان آخر التطورات في سوريا، والخطوات التي من شأنها أن تمنع أي تداعيات سلبية على المستوى العالمي والإقليمي. (الاناضول)