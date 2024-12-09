غراندي: سوريا على مفترق طرق بين الحرية والفوضى

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قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سوريا حاليا على مفترق طرق بين الحرية والفوضى، والحرب والسلام.وكتب غرندي على منصة "إكس": "سوريا على مفترق طرق بين السلام والحرب، الحرية والفوضى، الرخاء والفقر. وبالنسبة للاجئين السوريين، فإن مفترق الطرق هو بين العودة إلى وطنهم ومواصلة منفاهم".وعبر عن ثقته بأن كل شيء يعتمد على الانتقال السلمي واحترام آراء جميع السوريين. (روسيا اليوم)