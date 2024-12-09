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عربي-دولي

غراندي: سوريا على مفترق طرق بين الحرية والفوضى

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:05
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قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سوريا حاليا على مفترق طرق بين الحرية والفوضى، والحرب والسلام.
وكتب غرندي على منصة "إكس": "سوريا على مفترق طرق بين السلام والحرب، الحرية والفوضى، الرخاء والفقر. وبالنسبة للاجئين السوريين، فإن مفترق الطرق هو بين العودة إلى وطنهم ومواصلة منفاهم".
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وعبر عن ثقته بأن كل شيء يعتمد على الانتقال السلمي واحترام آراء جميع السوريين. (روسيا اليوم)
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