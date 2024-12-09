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إسرائيل تبحث شن هجوم واسع في اليمن

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:25
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تدرس إسرائيل شن هجوم على جماعة الحوثي في اليمن بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاهها خلال اليومين الماضيين وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان 11.
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير في اليمن.
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وبحسب الهيئة فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترى أن الميليشيات في العراق خفضت هجماتها خلال الأسبوع الماضي بينما يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ، لذلك من الضروري نقل رسالة "أكثر إيلاما". (سكاي نيوز)
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