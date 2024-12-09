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عربي-دولي
إسرائيل.. اعتقال شخص بتهمة التجسس لصالح إيران
Lebanon 24
09-12-2024
|
03:45
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أعلن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيليان، الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي يشتبه في عمله كجاسوس لصالح إيران والتخطيط لشن هجمات داخل البلاد.
وتم اعتقال المواطن البالغ من العمر 33 عاما والمقيم في نُفّي جليل، الشهر الماضي في عملية مشتركة بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية.
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ويُتهم بأنه كُلف بتنفيذ عملية اغتيال بيد أنها لم تحصل ونفذ سلسلة من الأعمال التخريبية والحرق عمدًا بتوجيهات من عملاء مخابرات إيرانيين.
وشملت هذه الأعمال كتابة شعارات على جدران وحرق سيارات، وذلك في إطار مخطط أوسع لتقويض الاستقرار في إسرائيل.
وبحسب الشاباك، تم تجنيده عبر الإنترنت من قبل شخص انتحل صفة مواطن إسرائيلي. وعلى مدار عدة أشهر، حصل على آلاف الدولارات من العملات المشفرة لتنفيذ مهام متنوعة، بما في ذلك تصوير مواقع حساسة وحرق سيارات.
وكشف التحقيق أن المتهم كان على علم بأنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية ولكنه استمر في تنفيذ أوامرهم.
وقد عُرض عليه مبلغ كبير من المال لاغتيال هدف والهروب إلى روسيا أو إيران. ورغم رفضه لهذا العرض، إلا أنه وافق على تنفيذ مهام أخرى أقل خطورة.
(الحرة)
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