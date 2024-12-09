إيران تفتح قنوات اتصال مع قادة المعارضة السورية

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كشف مسؤول إيراني كبير، عن أن "طهران أنشأت قنوات مباشرة للتواصل مع بعض الجماعات داخل قيادة المعارضة السورية".وأكد المسؤول في حديث لوكالة "رويترز"، أن "التواصل مع زعماء المعارضة السورية ضروري لاستقرار العلاقات وتجنب المزيد من التوتر في المنطقة"، مشددا على "أننا منفتحون على الحوار مع القيادة السورية الجديدة".