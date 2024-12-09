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قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن الأخيرة حددت 4 شروط رئيسة للتعامل مع الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي أسقطت النظام في سوريا.وأضاف المسؤولون أن هذه الشروط تأتي كجزء من نقاشات جارية في الفريق الأمني للإدارة حول تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع هذه الفصائل.وقال المسؤولون إن الشرط الأول يتعلق بضرورة قطع شريان الإمداد لحزب الله، والذي يمتد من طهران إلى بغداد ثم دمشق وصولًا إلى بيروت.أما الشرط الثاني، بحسب ما أكده المسؤولون، يركز على ضمان أن تتمكن الفصائل السورية المسلحة من تأمين إسرائيل والجيران المباشرين لدمشق.ويشمل ذلك منع انتقال أسلحة النظام السوري السابق إلى أيدي مجموعات قد تشكل تهديدًا لأمن المنطقة.أما الشرط الثالث، فهو ضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى الساحة السورية، أو ظهور تنظيمات إرهابية جديدة تستغل الفوضى وغياب المؤسسات الأمنية.وبحسب المسؤولين، يعتبر هذا البند جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أمني شامل في سوريا.ويتمثل الشرط الرابع في حماية القوات الأمريكية الموجودة في شرق سوريا، والتي تعمل ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.وتشير الإدارة إلى أن أمن هذه القوات يعد أولوية كبرى في تقييمها لمدى التزام الفصائل بتعهداتها الأمنية. (ارم نيوز)