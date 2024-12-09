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عربي-دولي

الكرملين: قرار منح اللجوء للأسد صدر عن بوتين شخصيا

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:43
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أكد الكرملين عدم وجود لقاء مجدول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشيرًا إلى أن قرار منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا كان شخصيًا من بوتين.

وحول مستقبل القواعد الروسية في سوريا، أشار الكرملين إلى أن تأمين هذه القواعد يمثل أولوية، لكن الحفاظ على الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يزال قيد النقاش ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه.
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ورفض الكرملين التعليق على توقيت وصول الأسد إلى روسيا، مفضلاً عدم الخوض في التفاصيل، مشيرًا إلى أن المسائل المتعلقة بالوجود العسكري في سوريا ستتحدد بناءً على المداولات المستقبلية. (العربية)
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