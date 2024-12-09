لدعم عملية الانتقال السياسي... فرنسا ترسل موفدا دبلوماسيا إلى دمشق

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "فرنسا ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وسترسل موفدا دبلوماسيا إلى دمشق خلال أيام".ووصفت الخارجية الفرنسية نهاية حكم بشار الأسد في بيان عقب سيطرة المعارضة السورية على دمشق بأنه "يوم تاريخي لسوريا والشعب السوري". (روسيا اليوم)