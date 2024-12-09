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عربي-دولي

قيادة المعارضة المسلحة في سوريا تحظر الدخول إلى "قرى الأسد"

Lebanon 24
09-12-2024 | 08:06
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 حظرت القيادة العامة للفصائل السورية الدخول إلى "قرى الأسد" في ريف دمشق بشكل كامل حتى وصول قواتها.

وقالت القيادة في بيان: "يُحظر الدخول إلى هذه المنطقة "القرى" التي تعرف سابقا "قرى الأسد" بشكل كامل لحين وصول قواتنا". 
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ونوهت بأنه "يوجد قناصون منتشرون في المنطقة لضمان السيطرة ومنع أي تحركات غير مصرح بها". 

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية لقوى المعارضة أن قواتها "شارفت على الانتهاء من ضبط العاصمة وحفظ الممتلكات العامة، وسوف تبدأ الحكومة الجديدة بأعمالها فور تشكيلها".

 
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