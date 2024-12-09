بشأن السجون السريّة في سوريا... 3 آلاف دولار لكلّ من يُدلي بمعلومة عنها

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أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن تخصيص مكافأة مالية بقيمة 3000 دولار أميركي لكل من يقدم معلومات مباشرة تسهم في تحديد مواقع السجون السرية في سوريا التي يُحتجز فيها معتقلون، وذلك في إطار جهوده المستمرة لإنقاذ المعتقلين ودعم العدالة.ووجه الدفاع المدني السوري دعوة خاصة لضباط الأمن السابقين والعاملين في الأفرع الأمنية للمساهمة بهذه الجهود الإنسانية، مع التأكيد على ضمان سرية المصادر وحمايتها. (العربية)