الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت منطقة يفنة في إسرائيل

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها هدفا حساسا في منطقة يفنة في أسدود في إسرائيل.



وفي بيان له، قال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية"، مردفا: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة". (روسيا اليوم)

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