Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت منطقة يفنة في إسرائيل

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1290338-638693581005707431.jpg
Doc-P-1290338-638693581005707431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها هدفا حساسا في منطقة يفنة في أسدود في إسرائيل.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية"، مردفا: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-12-09
12:58 | 2024-12-09
12:50 | 2024-12-09
12:49 | 2024-12-09
12:00 | 2024-12-09
11:59 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24