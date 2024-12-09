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عربي-دولي

دولتان تعلقان طلبات لجوء السوريين.. من هما؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:04
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بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد، أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وفقا لتصريح المتحدث باسم المكتب.
 
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وفي الوقت نفسه أوضح المتحدث أن "هذه القاعدة لا تنطبق على ما يعرف بإجراءات دبلن، والتي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مباشرة طلب اللجوء، بل إن هذه القاعدة تسري على جميع الطلبات التي تكون الأوضاع في سوريا هي العامل الحاسم فيها".

وأشار المتحدث إلى أن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد عن 47 ألف طلب، منها 46 ألف و81 طلبا أوليا.
 
كذلك، علقت النمسا طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان: "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".


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