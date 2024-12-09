هل ستخرج إسرائيل من سوريا؟.. هذا ما كشفه ضباطٌ

قال ضباط في قيادة المنطقة الشمالية إنّ "الجيش الإسرائيلي لن يخرج من سوريا دون توفر الظروف التي تسمح بذلك".

وأضاف الضباط الإسرائيليّون لموقع "والا" أنّ "سيطرة الجيش الإسرائيليّ على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت".