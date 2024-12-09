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عربي-دولي

هل ستخرج إسرائيل من سوريا؟.. هذا ما كشفه ضباطٌ

Lebanon 24
09-12-2024 | 10:14
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قال ضباط في قيادة المنطقة الشمالية إنّ "الجيش الإسرائيلي لن يخرج من سوريا دون توفر الظروف التي تسمح بذلك".
 
 
وأضاف الضباط الإسرائيليّون لموقع "والا" أنّ "سيطرة الجيش الإسرائيليّ على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت".
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