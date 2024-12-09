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بالفيديو.. إسرائيل تقصف المرفأ العسكري في اللاذقية

Lebanon 24
09-12-2024 | 13:28
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف المرفأ العسكري في اللاذقية على الساحل السوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات الأسلحة داخل المرفأ، معلنة إصابة السفن العسكرية التي كانت راسية هُناك.
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وقالت إسرائيل في وقت سابق، إنها نفذت ضربات ضد مواقع أسلحة كيميائية ومخازن للصواريخ في سوريا، "في إجراء وقائي لضمان سلامة مواطني إسرائيل بعد سقوط بشار الأسد".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين جماعات المعارضة التي استولت على دمشق بأنهم أشخاص لديهم "أيديولوجية متطرفة للإسلام الراديكالي".

وقال: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسرائيل ومواطنيها لهذا السبب هاجمنا أنظمة الأسلحة الاستراتيجية، مثل الأسلحة الكيميائية المتبقية، أو الصواريخ والقذائف بعيدة المدى حتى لا تقع في أيدي المتطرفين".

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني. (روسيا اليوم)
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