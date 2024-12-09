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عربي-دولي

أردوغان: سنعيد فتح حدودنا مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:18
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اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده "لا تتطلع إلى أراضي دولة أخرى أو سيادتها".

واشار أردوغان، في كلمة من أنقرة إلى أن "تركيا مستعدة لفعل ما في وسعها من أجل استقرار سوريا وسنتغلب على الصعاب معا"، مضيفاً "تركيا ستعيد فتح حدودها مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين والسوريون سيقررون مستقبل سوريا".
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تابع: "ما يتعين على تركيا فعله هو دعم مساعي السوريين لإعادة بناء بلدهم والفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت"، موضحاً ان "الهدف الوحيد للعمليات عبر الحدود كان حماية تركيا من الإرهاب ولن نسمح بظهور عناصر إرهابية جديدة خلف حدودنا".

وإعتقد أن "رياح التغيير في سوريا ستفيد شبعها وإن العودة الآمنة والطوعية ستزيد مع تحقيق الاستقرار"، متابعاً "تركيا كانت ملاذا آمنا للسوريين الفارين من الحرب وأبناء الشعب السوري أشقاؤنا بكل طوائفهم ومعتقداتهم". (سكاي نيوز) 
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