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عربي-دولي

بعد تقدم إسرائيل في الجولان.. كيف علّقت الأمم المتحدة؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:29
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أعلن المتحدث بإسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، أن "تقدم القوات الاسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري، يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك بين اسرائيل وسوريا والذي وقع العام 1974"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال: "إن قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك (يوندوف) ابلغت نظراءها الاسرائيليين أن هذه الافعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك"، موضحا أن "القوات الاسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في ثلاثة أماكن".
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