بعد تقدم إسرائيل في الجولان.. كيف علّقت الأمم المتحدة؟

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وقال: "إن قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك (يوندوف) ابلغت نظراءها الاسرائيليين أن هذه الافعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك"، موضحا أن "القوات الاسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في ثلاثة أماكن".