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عربي-دولي
بلينكن: لواشنطن سلسلة من المصالح في سوريا
Lebanon 24
09-12-2024
|
15:54
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن "الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم داعش من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الاسد".
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تابع: "سيحاول تنظيم الدولة الاسلامية استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه. كما أثبتت ضرباتنا الدقيقة خلال نهاية الاسبوع، نحن عازمون على عدم السماح بحصول ذلك".
وفي موقف لا يتقاطع مع ما أعلنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لجهة أن واشنطن لا مصالح حيوية لديها في البلاد التي تشهد نزاعا منذ العام 2011، قال بلينكن:" إن لواشنطن سلسلة من المصالح في سوريا، بينها الحفاظ على وحدتها".
وأورد: "لدينا مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعنا لتجنب تفكك سوريا، والهجرات الجماعية من سوريا، وبالتأكيد تصدير الإرهاب والتطرف"، موضحاً أن للولايات المتحدة "مصلحة واضحة في ضمان عدم وقوع أي أسلحة دمار شامل أو مكونات منها بقيت في سوريا في الأيدي الخطأ"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
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