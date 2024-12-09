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إسرائيل ستكثف ضرباتها على سوريا!

Lebanon 24
09-12-2024 | 16:39
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أعلن مسؤولون إسرائيليون، يوم الإثنين، أن إسرائيل ستكثف ضرباتها الجوية على مخازن الأسلحة المتطورة في سوريا.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل ستبقي على وجود "محدود" لقواتها على الأرض بهدف القضاء على أي تهديد قد ينشأ عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
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