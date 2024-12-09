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عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة تطال أحد أقارب "الأسد".. هذه هي تهمته

Lebanon 24
09-12-2024 | 16:50
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي بيان لها، اشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن "إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".
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وولد الأخرس في مدينة حمص في ايلول 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس الأسد.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، ان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين. (سكاي نيوز)
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