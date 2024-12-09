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عربي-دولي

السعودية: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان انتهاك للقانون الدولي

Lebanon 24
09-12-2024 | 17:24
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أكدت وزارة الخارجية السعودية أن "الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سورية لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها".
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وأكدت المملكة على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.
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