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عربي-دولي

انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج بعد اتفاق أميركي تركي

Lebanon 24
09-12-2024 | 18:25
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قال مصدر من المعارضة السورية يوم الإثنين إن "الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن الانسحاب الآمن لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مدينة منبج شمال سوريا بعد تقدم قوات المعارضة المدعومة من تركيا".
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وذكر مصدر أمني تركي أن جماعات معارضة سورية مدعومة من أنقرة انتزعت في وقت سابق السيطرة على مدينة منبج في شمال سوريا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك غداة إعلان الفصائل المعارضة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
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