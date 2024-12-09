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عربي-دولي

بلاغ من المعارضة السورية حول "السجون السرية".. هذه تفاصيله

Lebanon 24
09-12-2024 | 22:52
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أصدرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية ليل يوم الاثنين، بلاغا حول " السجون السرية" في البلاد.

وقالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية في بلاغها:" نتعهد بتأمين كل من يبلغنا عن مواقع السجون السرية ونعلن عن مكافأة مجزية له".
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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية "العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية"، وقالت: "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم". (روسيا اليوم)
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