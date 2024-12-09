بلاغ من المعارضة السورية حول "السجون السرية".. هذه تفاصيله

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أصدرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية ليل يوم الاثنين، بلاغا حول " السجون السرية" في البلاد.وقالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية في بلاغها:" نتعهد بتأمين كل من يبلغنا عن مواقع السجون السرية ونعلن عن مكافأة مجزية له".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية "العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية"، وقالت: "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم". (روسيا اليوم)