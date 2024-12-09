مكافآت من الجولاني لمن يدلي بهذه المعلومات!

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أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بـ "أبو محمد الجولاني" الذي يقود فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد، أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري".وفي بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق تلغرام، قال الجولاني إنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.وأضاف الجولاني: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".وتعهد بطلب "استرداد من فرّ منهم إلى الخارج لكي ينالوا جزاءهم العادل". (سكاي نيوز)