"فليصبحا ولايتين جديدتين"... تصريح خطير لترامب عن هذين البلدين!

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أميركيتين جديدتين.وقال ترامب لشبكة "NBC": "نحن ندعم كندا بما يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وندعم المكسيك بما يقرب من 300 مليار دولار".وأضاف: "لماذا ندعم هذين البلدين؟ إذا كنا سندعمهما، فليصبحا ولايتين جديدتين".وقالت الشبكة في وقت سابق، إن ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد والتدخل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، دون أن ينتظر تنصيبه بعد 45 يوما.وتابعت القناة، نقلا عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين من الولاية الأولى لترامب: "في الوقت الحالي، يسيطر ترامب فعليا على كل شيء، رغم أنه لم يتولّ مهامه كرئيس بعد".ويظهر هذا النهج، على سبيل المثال، في تهديداته لكندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وكذلك في تحذيره لحركة حماس الفلسطينية "بدفع ثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".