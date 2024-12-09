إسرائيل دمرت أهم المواقع العسكرية في سوريا بمئات الغارات

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شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية مختلفة في سوريا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.وفيما تجدد سماع دوي الانفجارات العنيفة في دمشق اليوم الثلاثاء، أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن الطيران الإسرائيلي شن حوالى 250 غارة جوية على مختلف أنحاء البلاد.كما أضاف أن تلك الغارات "دمّرت أهمّ المواقع العسكرية"، منذ فجر الأحد.إلى ذلك، أشار إلى أن القصف الإسرائيلي طال أيضا مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية.وضربت إسرائيل منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية، شمال غرب البلاد.ورأى المرصد أن ضرب هذه المواقع "يأتي في إطار تدمير ما تبقى من السلاح ضمن مستودعات وقطع عسكرية كانت تسيطر عليها قوات النظام السابق"، حسب ما نقلت فرانس برس.وكانت أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت ليل أمس الاثنين، مواقع عسكرية مختلفة في مناطق سورية عدة، آخرها مركز البحوث العلمية في برزة في دمشق.فيما أوضح مصدران أمنيان سوريان أن إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية ودمرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات، بحسب "العربية".كما استهدفت منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط.