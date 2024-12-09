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غارات إسرائيلية صباحاً على دمشق ومحيطها

Lebanon 24
09-12-2024 | 23:45
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دوت انفجارات صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية.
وتجددت الغارات الإسرائيلية على دمشق، وسط تحليق طيران استطلاع إسرائيلي متواصل في سماء العاصمة.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قال مساء أمس الاثنين إن تل أبيب هاجمت أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ، في واحدة من كبرى العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.
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وأوضح أن الهجوم شمل قواعد عسكرية وعشرات الطائرات المقاتلة، وعشرات أنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض أرض.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين سوريين قولهما إن إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا، ودمرت بنية تحتية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلات.

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