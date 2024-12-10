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ارتفاع عدد الشهداء بمخيم النصيرات.. ونسف مبانٍ في جباليا

Lebanon 24
10-12-2024 | 00:22
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ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 7 إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل السكنية غربي مخيم جباليا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 37 شهيدا فلسطينيا استشهدوا في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي شنها على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين.
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كما قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة مقداد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي حين واصل الاحتلال استهدافه لمخيمي البريج والنصيرات بالقصف المدفعي وإطلاق النيران من الطائرات المسيرة، فقد جدد نسفه للمنازل السكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة.
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