نتنياهو يدلي بشهادته في المحكمة اليوم.. هذه هي التهم الموجّهة إليه

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يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد بموجب أمر قضائي من المرجح أن يجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع، بحسب وكالة "رويترز".وتشن إسرائيل حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرروا الخميس الماضي "أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء بالإدلاء بشهادته".وقالت المحكمة :"إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".