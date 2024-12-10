Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يدلي بشهادته في المحكمة اليوم.. هذه هي التهم الموجّهة إليه

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1290647-638694209382600088.png
Doc-P-1290647-638694209382600088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد بموجب أمر قضائي من المرجح أن يجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع، بحسب وكالة "رويترز".
Advertisement

وتشن إسرائيل حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرروا الخميس الماضي "أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء بالإدلاء بشهادته".

وقالت المحكمة :"إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2024-12-10
05:59 | 2024-12-10
05:50 | 2024-12-10
05:41 | 2024-12-10
05:32 | 2024-12-10
05:30 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24