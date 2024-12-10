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عربي-دولي

لا سراديب سرية في سجن صيدنايا.. هذا ما أعلنته "الخوذ البيضاء"

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:45
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أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" اليوم الثلاثاء لـ"العربية/الحدث" انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا، حيث كانت تشتبه في وجود زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة، من دون العثور على أي معتقلين إضافيين.

عشرات السجون تحت الأرض
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وأضافت المنظمة أن عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة انتهت، من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

كذلك أوضحت أن هناك العشرات من السجون السرية بعضها تحت الأرض ولم يصلوا إليها، مشيرة إلى أنها بحثت كل زاوية في السجن.

وتجمع آلاف الأشخاص منذ الأحد، يوم سقوط الرئيس بشار الأسد، حول السجن في انتظار أخبار عن أقاربهم المفقودين.

آلاف المعتقلين
وفي وقت سابق أعرب "الدفاع المدني" عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لوجود آلاف المعتقلين الذين مازالوا في عداد المفقودين، ولم يتمكن ذووهم من الوصول لأي معلومات تكشف مصيرهم.

وكان سجن صيدنايا المترامي الأطراف، يضم آلاف السوريين وغيرهم ممن اعتقلهم النظام السابق، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين، نظراً لوجودهم في مواقع محكمة الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي.

فيما شارك في عمليات البحث 5 فرق مختصة من "الخوذ البيضاء" بينها فريقا k9 (فرق الكلاب البوليسية المدربة) إضافة لفرق الدعم والإسعاف.

وتتبعت الفرق جميع المداخل والمخارج وفتحات التهوية وأنابيب الصرف الصحي والمياه وأسلاك الكهرباء وكابلات كاميرات المراقبة من دون أن تجد أي أقبية أو سراديب غير مكتشفة في صيدنايا.(العربية)



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