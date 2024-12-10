Advertisement

عربي-دولي

مسقط رأس الأسد.. المعارضة السورية تحصل على دعم القرداحة

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1290662-638694227414588221.jpg
Doc-P-1290662-638694227414588221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وفد من قوات المعارضة السورية بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري السابق بشار الأسد وحصلوا على دعمهم، في حين قال سكان إن الخطوة علامة مشجعة على التسامح من جانب حكومة البلاد الجديدة.
Advertisement

وقال 3 من سكان القرداحة إن وفد قوات المعارضة زار المنطقة الواقعة في جبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا، حيث التقى بعشرات من رجال الدين والشيوخ وغيرهم، قبل أن يوقع وجهاء العلويين على بيان دعم.

وأفاد السكان بأن الوفد ضم أعضاء من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر، وهما جماعتان قادتا قوات المعارضة وكان الأسد يقول دوما إنهما "منظمتان إرهابيتان سترتكبان مجازر بحق العلويين إذا سقط"، إمعانا بسياسة الطائفية التي مارسها على مدى عقود.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2024-12-10
05:59 | 2024-12-10
05:50 | 2024-12-10
05:41 | 2024-12-10
05:32 | 2024-12-10
05:30 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24