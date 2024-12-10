مسقط رأس الأسد.. المعارضة السورية تحصل على دعم القرداحة

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التقى وفد من قوات المعارضة السورية بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري السابق بشار الأسد وحصلوا على دعمهم، في حين قال سكان إن الخطوة علامة مشجعة على التسامح من جانب حكومة البلاد الجديدة.وقال 3 من سكان القرداحة إن وفد قوات المعارضة زار المنطقة الواقعة في جبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا، حيث التقى بعشرات من رجال الدين والشيوخ وغيرهم، قبل أن يوقع وجهاء العلويين على بيان دعم.وأفاد السكان بأن الوفد ضم أعضاء من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر، وهما جماعتان قادتا قوات المعارضة وكان الأسد يقول دوما إنهما "منظمتان إرهابيتان سترتكبان مجازر بحق العلويين إذا سقط"، إمعانا بسياسة الطائفية التي مارسها على مدى عقود.