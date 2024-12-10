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برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا يدعو لاعتقال الرئيس يون

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:50
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أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يدعو لاعتقال 8 أشخاص بينهم الرئيس يون سوك يول، على خلفية إعلان الأحكام العرفية في 3 كانون الأول الجاري.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، أن القرار يدعو إلى الاعتقال الفوري لرئيس البلاد و7 مسؤولين آخرين.
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وأضافت أن قرار البرلمان يخضع لعملية الاقتراح والمراجعة من قبل اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه لن يكون له أثر قانوني.
ومن بين المسؤولين الـ 7 الآخرين المطالب اعتقالهم، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين.
وحظي مشروع القرار بموافقة 191 نائبا واعتراض 94 آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وجاءت مطالبة المعارضة باعتقال الرئيس يول ومسؤولين آخرين، عقب فشلها بتمرير قانون بالبرلمان يطالب بعزله. (الاناضول)
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