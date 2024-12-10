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عربي-دولي

بعد الغارات الإسرائيليّة.. هذا ما حدث لمركز البحوث العلمية في دمشق

Lebanon 24
10-12-2024 | 05:59
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دُمِّر مركز البحوث العلمية في دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استُهدف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بغارات إسرائيلية بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وكان هذا المركز الواقع في برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في نيسان 2018 خلال ضربات أميركية وفرنسية وبريطانية منسقة.
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وشاهد مراسلو فرانس برس أبنية المركز الثلاثة مدمرة بشكل كامل وسوّيت بالأرض، فيما تتصاعد النيران من تحت الركام ومن أوراق مذيلة بعبارة "مركز البحوث العلمية".

وقال موظف يعمل في المركز منذ 25 عاما فضّل عدم ذكر اسمه: "كان للمركز نشاط عسكري سابقا لكنه منذ سنوات لم يعد له سوى نشاط مدني ويساهم في تطوير صناعة الأدوية".

وأضاف: "في دمشق هناك مركزان للبحوث العلمية، واحد في بلدة جمرايا، والآخر هنا في برزة. الاثنان سويا بالأرض". (سكاي نيوز)
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