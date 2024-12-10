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كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 06:39
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أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 431.
وقالت اليوم الثلاثاء في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق التلغرام، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أربع مجازر بحق عائلات في قطاع غزة، وصل منها 28 شهيدا و54 جريحا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وأعلن أنه منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفع عدد الاعتداءات الإسرائيلية إلى 44786 شهيداً و106188 جريحاً.
وجددت التأكيد على أن “عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع ولا يستطيع رجال الإنقاذ وقوات الدفاع المدني الوصول إليهم”.
(بوابة البلد)
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