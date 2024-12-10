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عربي-دولي

ثالث يوم على سقوط الأسد... كيف يبدو الوضع في سوريا؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:12
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بدأت الحركة في العاصمة دمشق تعود إلى طبيعتها، إذ استأنفت العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية عملها.

كما أشار العديد من المواطنين إلى أن الوضع هادئ حالياً، والأمور طبيعية، معربين عن أملهم باستئناف عملهم قريباً جدا.
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وكشف مصدران مقربان من إدارة العمليات العسكرية أن قيادة الفصائل أمرت مقاتليها بالإنسحاب من المدن.

كما أوضحا أنها ستنشر قريباً قوات أمنية خاصة بها في المناطق المدنية. (العربية)
 
 
 
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