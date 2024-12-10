الخارجية القطرية: ندعم سيادة ووحدة أراضي سوريا

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أكدت قطر، الثلاثاء، إدانتها استيلاء إسرائيل على أراض في المنطقة العازلة في سوريا، واصفة ذلك بأنه "انتهاك لدولة ذات سيادة".وفي مستهل حديثه خلال مؤتمر صحفي، ذكّر متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المجتمعين بمنتدى الدوحة الذي انعقد الأسبوع الماضي، "أكدوا أن استمرار أزمة سوريا سيشكل تطورا خطيرا على سلامتها والأمن الإقليمي والدولي".وأعرب عن إدانة قطر لـ "استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة (في الجولان) في سوريا".وأضاف: "لا يمكن قبول استغلال إسرائيل الوضع الراهن في سوريا واحتلال أراض فيها في انتهاك لدولة ذات سيادة".وأردف: "ندعم قطر سيادة ووحدة أراضي سوريا، ونؤيد تطلعها لحماية مصالح شعبها".وقال إن "دور قطر يحدده الأشقاء في سوريا، ونحن على تواصل مع جميع الأطراف فيها".كما شدد على أنه "يجب عدم فرض تصورات خارجية على الشعب السوري الذي ناضل لنيل حريته".وفيما يتعلق بالمستجدات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكد على أن "سبب تجميدها كان غياب الجدية".وأضاف أن "قطر لم ترفع أيديها عن الوساطة* في هذا الملف، مشيرا أن "الاتصالات مستمرة، لكن من المبكر الحديث عن تطورات".