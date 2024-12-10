خلال 3 أيّام فقط... 4000 إيرانيّ غادروا سوريا

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن مغادرة الآلاف من مواطنيها للأراضي السورية خلال الأيام الماضية.



وأفادت الحكومة بأن هناك نحو 4000 مواطن إيراني غادروا سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إنهم غادروا سوريا على متن 10 رحلات نظمتها شركة طيران "ماهان" الإيرانية. (سكاي نيوز) وأفادت الحكومة بأن هناك نحو 4000 مواطن إيراني غادروا سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إنهم غادروا سوريا على متن 10 رحلات نظمتها شركة طيران "ماهان" الإيرانية. (سكاي نيوز)