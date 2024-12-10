هل ستُعيد السفارة التركية فتح أبوابها في سوريا؟

Advertisement

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تنتظر الظروف المناسبة لإعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.جاء ذلك في رده على سؤال صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة حول توقيت إعادة فتح السفارة التركية بدمشق، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.وكانت تركيا علّقت أنشطة سفارتها بدمشق في آذار 2012 جراء تدهور الوضع الأمني بالبلاد على خلفية اندلاع الثورة السورية وقمع النظام لها بالقوة العسكرية.وحول أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا، قال فيدان إن إسرائيل "تريد جعل كل المعدات والتجهيزات التي تمتلكها الإدارة الحالية (في سوريا) غير صالحة للاستخدام".