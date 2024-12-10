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عربي-دولي

هل ستُعيد السفارة التركية فتح أبوابها في سوريا؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 08:22
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تنتظر الظروف المناسبة لإعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.
جاء ذلك في رده على سؤال صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة حول توقيت إعادة فتح السفارة التركية بدمشق، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.
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وكانت تركيا علّقت أنشطة سفارتها بدمشق في آذار 2012 جراء تدهور الوضع الأمني بالبلاد على خلفية اندلاع الثورة السورية وقمع النظام لها بالقوة العسكرية.
وحول أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا، قال فيدان إن إسرائيل "تريد جعل كل المعدات والتجهيزات التي تمتلكها الإدارة الحالية (في سوريا) غير صالحة للاستخدام".
المصدر: الاناضول
 
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