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إقتصاد

الدولار يُواصل الإرتفاع في مصر... كم سجّل اليوم؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:25
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واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في تعاملات اليوم مسجلا 50.60 جنيه مقابل الدولار.

وسجل الدولار 50.63 جنيه للبيع في مصارف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، مقابل 50.53 جنيه للشراء.

وفي مصارف الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء.
 
أما في مصرف الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء. (روسيا اليوم)
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