Advertisement

عربي-دولي

عن عملياته في سوريا.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
10-12-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1290899-638694520851335156.png
Doc-P-1290899-638694520851335156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية أنهت الجزء الأساسي من عملياتها العسكرية في سوريا، التي استهدفت تقويض القدرات الاستراتيجية لنظام بشار الأسد، من خلال استهداف غالبية مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خلال 48 ساعة.
Advertisement

وأوضحت أن العملية شملت تدمير 70 إلى 80% من البنية العسكرية للنظام، بما في ذلك عشرات الطائرات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الأسلحة. 
 
وشاركت في هذه الضربات 350 مقاتلة استهدفت مواقع تمتد من دمشق إلى طرطوس.

كما أكدت القوات البرية استمرارها في العمل ضمن المنطقة العازلة مع سوريا، مشيرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في تقليص قدرات الجيش السوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2024-12-10
17:46 | 2024-12-10
16:56 | 2024-12-10
16:48 | 2024-12-10
16:38 | 2024-12-10
16:21 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24