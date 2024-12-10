عن عملياته في سوريا.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

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وأوضحت أن العملية شملت تدمير 70 إلى 80% من البنية العسكرية للنظام، بما في ذلك عشرات الطائرات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الأسلحة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية أنهت الجزء الأساسي من عملياتها العسكرية في سوريا، التي استهدفت تقويض القدرات الاستراتيجية لنظام بشار الأسد، من خلال استهداف غالبية مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خلال 48 ساعة.وأوضحت أن العملية شملت تدمير 70 إلى 80% من البنية العسكرية للنظام، بما في ذلك عشرات الطائرات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الأسلحة.

وشاركت في هذه الضربات 350 مقاتلة استهدفت مواقع تمتد من دمشق إلى طرطوس.



كما أكدت القوات البرية استمرارها في العمل ضمن المنطقة العازلة مع سوريا، مشيرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في تقليص قدرات الجيش السوري.